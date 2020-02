Depois das dúvidas, a confirmação: o Grande Prémio da China do campeonato do Mundo de Fórmula 1, previsto inicialmente para o próximo dia 19 de abril, foi suspenso devido à epidemia do coronavírus.

Em comunicado, a Fórmula 1, em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), explica que aceitou o pedido de adiamento da prova, solicitado pelo promotor da corrida que teria palco em Xangai. Em causa a "saúde e segurança" de todos os envolvidos.

“A FIA e a Fórmula 1 continuam a trabalhar em conjunto com as equipas, o promotor e as autoridades da China para avaliar a situação e os seus desenvolvimentos. Todas as partes vão ter o tempo necessário para estudar a viabilidade de possíveis datas alternativas para a realização do Grande Prémio mais tarde no ano, caso a situação melhore”, pode ler-se no comunicado da FIA.

“O Grande Prémio da China tem sido uma importante parte do calendário da Fórmula 1, com muitos adeptos apaixonados. A comunidade da Fórmula 1 espera voltar a correr na China o mais rápido e deseja a todos no país o melhor durante estes tempos difíceis”, acrescenta a nota.

Recorde-se que o coronavírus tinha também afetado a realização dos Mundiais de Atletismo deste ano, adiados para o ano seguinte, e cancelado o Grande Prémio da China de Fórmula E.

Este é o primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 suspenso desde o GP do Bahrein de 2011, na altura cancelado devido à instabilidade política vivida na região.

Último balanço

O último balanço da Comissão Nacional de Saúde chinesa aponta para 1.113 mortos devido ao coronavírus.

Já o número total de casos confirmados é de 44.653, dos quais 2.015 foram confirmados nas últimas 24 horas em território continental chinês.