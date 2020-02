É na noite desta quinta-feira, no San Siro, que vai finalmente acontecer o primeiro duelo entre Ronaldo e Ibrahimovic, um dos temas em destaque na imprensa desportiva italiana desde que ficou confirmado o regresso do astro sueco ao AC Milan.

A equipa do também português Rafael Leão vai receber a Juventus, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Itália.

A segunda mão disputa-se em Turim a 4 de março. Até ao final da época haverá ainda um terceiro duelo entre o astro português e o sueco, desta vez a contar para a jornada 31 da Serie A.

De sublinhar o atual momento de forma do português, de 35 anos, que neste momento marca há 10 jogos consecutivos para o campeonato italiano. É, de resto, o segundo melhor marcador do campeonato com 20 golos, só atrás de Ciro Immobile (Lazio), com 25 golos.

Já o sueco, de 38 anos, conta com dois golos (em cinco jogos) na Liga italiana, e outro golo no único jogo que fez pelos Rossoneri na Taça.