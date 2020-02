A Nissan está a exigir em tribunal 83,38 milhões de euros a Carlos Ghosn. A ação da fabricante de automóveis deu entrada num tribunal do distrito de Yokohama, no Japão, e é justificada como uma tentativa de “recuperar uma parte significativa dos prejuízos provocados ex-presidente” do grupo.

A queixa da Nissan acusa Carlos Ghosn de abuso de confiança e é independente de outra relacionada com “pagamentos e transações não autorizadas como a aquisição de um iate, entre outros”.

Recorde-se que Carlos Ghosn encontra-se atualmente no Líbano, depois de ter fugido do Japão, aproveitando passagem de prisão preventiva para uma situação de prisão domiciliária. O ex-presidente do grupo Renault-Nissan é acusado de fraude e má gestão da empresa.