David Luiz falou, esta terça-feira, sobre Pablo Marí, que agora se junta ao Arsenal vindo do Flamengo de Jorge Jesus. O jogador brasileiro, que alinhou pelo Benfica, deixou rasgados elogios ao novo companheiro de equipa, que adjetivou como um “grande jogador”.

"Para mim, foi um prazer ver o Pablo a jogar tão bem no Brasil. Espero que nos possa ajudar. Ele esteve muito bem sob as ordens de Jorge Jesus", disse, citado pelo Goal.

"É um treinador que conheço muito bem, é meu amigo e um dos melhores treinadores do mundo. Falo com o Jorge quase todas as semanas. Ele disse-me para o receber da melhor maneira possível", revelou.