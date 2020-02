A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta terça-feira que o período de quarentena dos 20 cidadãos repatriados, no início deste mês, da China, "está prestes a terminar".

Em conferência de imprensa, Graça Freitas revelou que a saída do isolamento do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, está marcada para sábado, dia 15, e que na véspera todos os cidadãos vão repetir exames, sendo os resultados conhecidos no mesmo dia.

A diretora da Direção Geral da Saúde (DGS) disse ainda que, até à data, "não têm tido sintomas” que possam estar associados ao novo coronavírus.

Graça Freitas elogiou o exemplo destes 20 repatriados, 18 portugueses e duas brasileiras, de se terem voluntariado para estar de quarentena.

“A China continua a tomar medidas bastante efetivas e drásticas para conter a epidemia”, realçou.