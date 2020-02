Dos portugueses que recorrem ao car sharing como passageiros, 58% optam por esta via de mobilidade para poupar dinheiro. As conclusões são do Observador Cetelem Automóvel 2020, que acrescenta de seguida motivos ambientais (com 40%) para justificar esta opção.

Quanto aos motoristas, as questões económicas são igualmente as mais importantes. O relatório indica que 51% tem o objetivo de ganhar dinheiro, seguindo-se razões como as preocupações ambientais (42%) ou ajudar outras pessoas (31%).

Segundo o relatório, 26% dos portugueses admitem estar dispostos a partilhar a sua viatura com uma empresa privada de transporte de passageiros até sete vezes por mês, tendo igualmente como principal motivação a possibilidade de ganhar dinheiro (41%). Já entre os que indicam não querer fazê-lo, 22% referem que esta opção leva muito tempo a gerir.

Atualmente, África do Sul, Turquia e Brasil são os países com o maior número de passageiros e motoristas que fazem partilha de automóvel por razões económicas. Por outro lado, os alemães e principalmente os japoneses não estão incluídos nessas considerações.