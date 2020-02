Um homem morreu esmagado entre um camião e uma parede, esta segunda-feira, em Aljustrel.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima, de 62 anos, era funcionário da Câmara Municipal e encontrava-se fora do camião a utilizar o guindaste do veículo pesado para colocar um contentor em cima do mesmo. Devido ao peso, o camião descaiu, ficando encostado lateralmente à parede de uma casa. O homem ficou entre o camião e a parede.

O alerta foi dado pelas 15h00 e o óbito foi declarado no local.

No local estiveram os Bombeiros de Aljustrel e de Ourique, bem como a Autoridade para Condições de Trabalho, que está a investigar as condições em que ocorreu o incidente.