A Amazon e a Sony são as duas últimas empresas que anunciaram que não irão participar no congresso mundial da tecnologia móvel em Barcelona, no final de fevereiro, devido a preocupações com o novo coronavírus. Estas decisões juntam-se às de outras grandes empresas do setor, como o fabricante sueco de equipamentos de telecomunicações Ericsson e o grupo sul-coreano LG.

"Devido ao surto da epidemia e às contínuas preocupações sobre o novo coronavírus, a Amazon vai abster-se de exibir e participar no 'Mobile World Congress 2020', previsto para entre 24 e 27 de fevereiro em Barcelona", anunciou a empresa hoje num breve comunicado de imprensa.



Por seu lado, a Sony avançou que, devido à "extrema importância da segurança e bem-estar" dos seus clientes, parceiros, imprensa e funcionários, tomou a "difícil decisão" de se "retirar" da feira, disse a empresa numa declaração publicada hoje.