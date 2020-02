Portugal A presidente do Sindicato do Comércio e Serviços de Portugal (CESP), Isabel Camarinha, vai ser a candidata a secretária-geral da CGTP, a eleger no congresso que se realiza na sexta-feira e no sábado, no Seixal.

A proposta contou com a abstenção dos cinco elementos da corrente sindical socialista. Como tem 59 anos só poderá fazer um mandato.

É presidente do CESP há quatro anos e coordenadora da Federação dos Sindicatos do Comércio e Serviços de Portugal.

Integra a Comissão Executiva da Inter há quatro anos, por inerência de funções.