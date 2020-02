O saldo natural entre nascimentos e óbitos manteve-se negativo em 2019, mas reduziu comparativamente ao ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), citados pela Lusa.

Quanto aos números em si, foi registado em 2019 um total de 86.557 nascimentos de mães residentes em Portugal, menos 0,5% comparativamente a 2018.

“O saldo natural manteve-se negativo, ainda que menor por comparação com o ano anterior em resultado da diminuição do número de óbitos ter sido superior, à redução do número de nados-vivos”, avançou o INE.

De acordo com os mesmos dados divulgados, o mês de setembro foi o mais positivo do ano, com 8.054 nascimentos e 8.057 óbitos.