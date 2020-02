Mais quatro britânicos foram diagnosticados, esta segunda-feira, com o novo coronavírus da China, subindo assim para oito o número de infetados no Reino Unido, o último número dava conta de quatro casos.

A atualização dos dados no país foi comunicada no mesmo dia em que o Governo britânico anunciou o reforço do poder dos hospitais para imporem quarentena a pacientes.

O diretor-geral de Saúde de Inglaterra, Chris Whitty, revelou que estes quatro novos casos estão relacionados com um outro doente, diagnosticado em Brighton na semana passada, depois de regressar de uma viagem a Singapura.

Os serviços de saúde ingleses declaram o surto de 2019-nCoV como uma "ameaça séria e iminente" à saúde pública, o que permite que sejam tomadas e impostas à população medidas de segurança.

No total há 40623 infetados, dos quais 910 morreram.