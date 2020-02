Para Cristiano Ronaldo, não há certamente melhor forma de celebrar a entrada nos 35 anos do que a marcar. E a bater recordes. E a provar que continua a ser peça-chave na equipa. E_a correr como se tivesse, na realidade, chegado agora aos 25. É que foi mesmo com um “sprint de miúdo” que o craque português inaugurou o marcador em Verona, marcando desta forma pelo 10.o jogo consecutivo – um feito que lhe permitiu ainda bater o registo do francês David Trezeguet, alcançado em 2005, com nove jogos seguidos a faturar pela Juventus. Segue-se agora o último dos feitos, já que o recorde na Liga italiana é de 11 partidas seguidas a marcar, alcançado por Batistuta (1994) e Quagliarella (2019).

Ainda assim, diga-se, o primeiro golo de Ronaldo desde que completou 35 anos acabou por ter um sabor agridoce no geral da história: com uma Juve desligada, o Hellas acabou por fazer a reviravolta, por intermédio de Borini e Pazzini, carimbando a segunda derrota fora de portas do clube de Turim em duas jornadas (antes, a equipa de Sarri tinha perdido para o Nápoles de Mário Rui).

Com a derrota (a terceira na Serie A), a Vecchia Signora manteve os 54 pontos, permitindo a aproximação da Lazio, que após triunfo sobre o Parma soma agora 53. Mais: CR7 e companhia ficaram ainda ansiosamente à espera do resultado que chegava ontem à noite do dérbi de Milão. Caso o Inter conseguisse vencer o Milan de Rafael Leão e Ibrahimovic, os nerazzurri regressavam ao topo da tabela italiana, ainda que neste cenário apresentassem no final os mesmos 54 pontos que a Juventus.

Itália já está, de resto, de olhos postos no encontro que vai acontecer na próxima quinta-feira. O AC Milan e a Juventus vão disputar a meia-final da Taça italiana, cuja primeira mão arranca no San Siro, naquele que será o primeiro duelo de titãs entre o avançado sueco dos rossoneri e o capitão da seleção portuguesa de futebol.

Desde que o regresso de Ibra ao futebol italiano foi confirmado que o foco está nos duelos com Cristiano Ronaldo: serão três no total até ao final da época.

Além dos dois encontros a contar para a Taça, as duas equipas voltam a encontrar-se no San Siro, na jornada 31 da Liga.

Real Madrid reforça liderança

Por Espanha, destaque para a goleada do Real Madrid ao Osasuna. Depois da surpreendente eliminação da Taça do Rei, em pleno Santiago Bernabéu, os merengues de Zidane conseguiram reforçar a liderança do campeonato fora de portas. Os blancos venceram por claros 4-1, passando agora a contabilizar 52 pontos. Nesta 23.a jornada da Liga vizinha, uma referência ainda para o Atlético de Madrid de João Félix, que ascendeu ao quarto lugar da classificação após vencer na receção ao Granada, com golo solitário de Ángel Correa. Com 39 pontos, os colchoneros estão, ainda assim, a 13 pontos do primeiro posto.