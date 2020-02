A partida entre FC Porto e Benfica, referente à 20.a jornada da Liga portuguesa, deu que falar por motivos vários. Para além do facto óbvio de ser um clássico, desde logo suficiente para o jogo ser destaque eterno quando se trata do futebol português, em causa estava o atual momento que as duas equipas atravessam. Com sete pontos a separar o dragão do topo da tabela, ocupado pelos encarnados, a equipa de Sérgio Conceição estava consciente dos perigos que este jogo implicava – com a derrota a ser praticamente sinónimo de um adeus ao título.

Foi, por isso, natural o modo como os azuis-e-brancos entraram em campo. A alta pressão inicial do FC Porto pareceu, ainda assim, ter surpreendido o Benfica que, por mais que tentasse subir linhas, acabava facilmente junto à baliza de Vlachodimos com o único objetivo de fazer desaparecer a bola daquela zona.

Valeu de pouco, com os azuis-e-brancos a mostrarem que tinham trazido a receita certa. Depois de a águia já ter sofrido alguns sustos, Sérgio Oliveira, num remate de primeira a responder a cruzamento de Otávio, abriu mesmo o marcador no Estádio do Dragão.

Este golo pareceu, de resto, ter sido uma espécie de choque elétrico para o conjunto de Bruno Lage, que foi lesto a começar a levar a bola até ao meio-campo adversário. A rapidez mostrou-se, aliás, de forma clara, com Vinícius, aos 18 minutos, a fazer o 1-1, num lance que ainda esteve a ser cuidadosamente analisado pelo VAR. Depois de uma defesa incompleta de Marchesín, o avançado brasileiro alcançou o golo 18 desta temporada.

Ainda na primeira metade, as bancadas do Dragão voltavam a celebrar por duas vezes: primeiro aos 38 minutos, momento em que Alex Telles, de grande penalidade, fez o 2-1; e pouco depois, aos 44’, foi através de um autogolo de Rúben Dias. Após cruzamento de Marega, que deixou para trás Ferro no duelo individual, o defesa dos encarnados tentou evitar que a bola chegasse a Soares, colocando desta forma a bola dentro da sua própria baliza. Já na entrada da segunda metade, aos 50’, Vinícius, servido por Rafa, bisou e selou o resultado final em 3-2. Tanto o FC Porto como o Benfica tiveram outras oportunidades para que o resultado fosse outro, mas o triunfo portista acabou, ainda assim, por ser o resultado mais justo. Contas feitas, está oficialmente relançada a luta pelo título, com o Benfica a permanecer no topo, mas agora com uma vantagem mais curta, de quatro pontos, para o segundo lugar, ocupado pelo FC Porto.

Sporting de regresso ao pódio

Ainda pelo campeonato, destaque para o surpreendente resultado entre Famalicão e V. Guimarães. Os comandados de Ivo Vieira bateram a equipa sensação da i Liga por impressionantes 7-0. De notar ainda que à derrota dos famalicenses se juntou o empate (2-2)_entre Sp. Braga e Gil Vicente, resultados que permitiram ao Sporting ascender de novo ao terceiro lugar da classificação – um cenário que só foi possível, ainda assim, graças ao triunfo (2-1) leonino, alcançado ontem na receção ao Portimonense.

De notar que ainda antes do apito inicial para o encontro, que só ficou resolvido com um autogolo de Jadson (72’), cerca de três mil adeptos juntaram-se nas imediações do Estádio José Alvalade para, uma vez mais, pedirem a demissão de Frederico Varandas.

Agora com 35 pontos, a equipa de Silas está a 19 do primeiro posto – e com mais um do que os minhotos de Rúben Amorim (4.o).

Vista para o Jamor

De notar que o Benfica e o FC Porto entram já em ação nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro, respetivamente, para lutar por um lugar no Jamor, onde é disputada a já tradicional final da Taça de Portugal.

O Benfica disputa a segunda mão da meia-final em Vila Nova de Famalicão, depois de ter vencido o conjunto de João Pedro Sousa na Luz por 3-2. Já os azuis--e-brancos voltam a atuar no Dragão depois de terem empatado a uma bola no Fontelo, ante o Académico de Viseu, no jogo da primeira mão.

O Benfica, recordista isolado da prova-rainha do futebol português, com 26 troféus, procura conquistar a competição, algo que não consegue desde 2016/17.

Já o FC Porto, com 16 títulos, procura atingir novamente o jogo derradeiro – e, desta vez, conquistar a Taça, algo que lhe permite igualar os 17 troféus exibidos pelo Sporting, atualmente o segundo mais titulado.

O dragão é, recorde-se, o atual finalista vencido da Taça de Portugal, depois de na última época ter perdido para os leões, num encontro decidido nas grandes penalidades.

De resto, e depois de o clássico disputado para a I Liga, espera-se agora novo jogo entre FC Porto e Benfica, no Jamor.