O Sporting recebeu e venceu, esta noite, o Portimonense, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga portuguesa.

Em Alvalade, Jackson Martínez inaugurou o marcador (26 minutos) a favor da equipa visitante e pouco depois Mathieu, de livre direto, devolveu a igualdade ao encontro.

A reviravolta leonina ficou carimbada graças a um auto golo de Jadson (72’).

Agora com 35 pontos, a equipa de Silas volta ao terceiro lugar e está a 19 do primeiro posto, ocupado pelo Benfica – e com mais um do que os minhotos de Rúben Amorim (4.º).