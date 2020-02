Entre o final do dérbi de futsal (que o Sporting venceu o Benfica, por 2-0, no Pavilhão João Rocha) e o início do encontro entre Sporting e Portimonense, referente à 20.ª jornada da I Liga de futebol, cerca de três mil adeptos juntaram-se nas imediações do Estádio José Alvalade para, uma vez mais, pedirem a demissão de Frederico Varandas.

Instabilidade continua a ser assim a palavra de ordem no reino do leão.

O conjunto verde-e-branco tenta na tarde deste domingo voltar ao último lugar do pódio e ficar a 19 pontos do líder Benfica. Para isso acontecer está obrigado a vencer o conjunto algarvio.

Ao intervalo, o encontro está empatado a uma bola. Jackson Martínez inaugurou o marcador (26 minutos) a favor da equipa visitante e pouco depois Mathieu, de livre direto, devolveu a igualdade ao encontro.