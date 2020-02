As autoridades espanholas confirmaram, este domingo, o segundo caso do novo coronavírus no país.

O paciente é o elemento de uma família britânica, pais e filhas, que estavam em Maiorca, e que na passada sexta-feira tinham dado entrada no hospital das Baleares após terem estado em contacto com uma pessoa infetada em França.

Segundo o jornal El País, que cita o Departamento de Saúde do Governo das Baleares, as análises realizadas ao pai acabaram por dar positivo. O homem, que se encontra em isolamento, parece “saudável e praticamente não apresenta sintomas”.

Recorde-se que o novo coronavírus já provocou a morte de 811 pessoas, superando assim o número de vítimas mortais por SARS em 2002-2003.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há casos do coronavírus, com epicentro na cidade chinesa de Wuhan, em mais de 20 países.