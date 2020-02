Uma mulher de nacionalidade brasileira foi detida em Copacabana, no Rio de Janeiro, esta sexta-feira, por ter fingido estar com sintomas do novo coronavírus para ser atendida mais rápido numa clínica e receber melhores cuidados médicos, avançou o G1.

Para tornar a sua história mais forte, a mulher de 39 anos disse ter regressado de Hong Kong, onde vários casos do surto que já fez mais de 600 vítimas mortais foram diagnosticados.

Rapidamente, a mulher foi isolada e observada durante várias horas pela equipa médica do hospital, como indica o protocolo internacional para este tipo de situações. No entanto, os seus familiares acabaram por revelar às autoridades que esta nunca tinha saído do Brasil e nem sequer é portadora de passaporte.