A cadeia de supermercados Aldi lançou um comunicado a alertar os seus clientes para a presença de vidro num frasco de alimentos. "O nosso fornecedor "Clama GmbH & CO. KG" solicita-nos a recolha do artigo "Leguminosas Bio com Quinoa e Legumes", marca "Gut Bio", na variedade "Grão de bico com quinoa e legumes", pode ler-se na nota.

O produto está à venda desde o passado dia 22 em todas as lojas ALDI. "Não sendo possível excluir a possibilidade da presença de corpos estranhos (vidro) na variedade "Grão de bico com quinoa e legumes", alertamos que o mesmo não deve ser consumido", acrescentam.

A cadeia de supermercados pede a todos os clientes que tenham adquirido o produto para o devolverem e afirmam que o valor totoal será devolvido.

"Não se encontram afetadas as restantes variedades bem como quaisquer outros produtos da marca "Gut Bio" ou do fornecedor "Clama GmbH & CO. KG", sublinham.