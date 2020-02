A TAP transportou 1,23 milhões de passageiros em janeiro, o que representa mais 145 mil em comparação com o mesmo mês do ano anterior (+13,3%).

Estes números refletem o crescimento verificado no espaço de cinco anos, altura em que, em janeiro, a companhia área transportou 779 mil passageiros – o que significa um aumento do tráfego de 59% em 2020.

Em janeiro de 2020, o maior crescimento de passageiros registou-se nas rotas da Europa (excluindo Portugal), com mais 83 mil passageiros, um aumento de 13,2%, seguido pelas rotas da América do Norte, que tiveram mais 28 mil passageiros do que em janeiro de 2019.

Em janeiro, o número de passageiros transportados cresceu acima do aumento da oferta, o que se traduziu numa melhoria de 2,7% da taxa de ocupação dos voos, ficando esta nos 75,3%.

Em comunicado enviado às redacções, a TAP* justifica este resultado com o “empenho, motivação e competência dos trabalhadores”, destacando objetivos definidos e alcançados, como “a renovação da frota e o fortalecimento da rede”.