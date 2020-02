Raúl Galamba de Oliveira é o novo presidente do conselho de administração dos CTT – Correios de Portugal, em substituição de António Gomes Mota, indicou esta sexta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Na sequência da manifestação de indisponibilidade do atual presidente do conselho de administração, António Gomes Mota, para exercer funções num novo mandato a iniciar em 2020, a acionista Manuel Champalimaud SGPS, S.A. informou a sociedade que, em conjunto com outros acionistas, endereçou um convite a Raúl Galamba de Oliveira, por este aceite, para integrar a lista de membros dos órgãos sociais, como presidente do conselho de administração”, lê-se na nota.

Na informação à CMVM, é referido que Raúl Galamba de Oliveira é, atualmente, consultor e administrador de diversas empresas em Portugal e Espanha, e assume agora este cargo não executivo.

A lista de membros dos novos órgãos sociais será aprovada na próxima assembleia geral anual dos CTT, agendada para 21 de abril.