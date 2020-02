Morreu o médico chinês de 34 anos que fez dos primeiros alertas públicos sobre o surto na cidade de Wuhan e que estava em estado crítico no hospital onde trabalhava, depois de no final da semana passada ter sido hospitalizado e lhe ter sido confirmada uma pneumonia causada pelo novo coronavírus.

Durante esta tarde a imprensa chinesa tinha avançado que Li Wenliang estava em estado crítico, depois de inicialmente ter sido noticiada a sua morte. O "Global Times", órgão estatal, confirmou entretanto que o médico oftalmologista não resistiu à infeção.

Numa entrevista à revista chinesa Caixin, Li Wenliang contou nos últimos dias tudo o que viveu desde que a mensagem que partilhou com colegas na rede social wechat, o equivalente ao whatsapp, veio a público.

Foi no dia 30 de dezembro, às 17h48, que a sua vida mudou. Enviou uma mensagem a um grupo com cerca de 150 estudantes de medicina onde alertava para sete casos de SARS confirmados no mercado de Wuhan, que tinham sido isolados na urgência do seu hospital. No mesmo dia, as autoridades de Wuhan emitiram um alerta público a enfatizar que era proibido pessoas não autorizadas publicarem informação sobre tratamentos. Mas nessa altura já um screenshot da mensagem de Li Wenliang tinha sido publicado na internet, sem que tivesse sido ocultado o seu nome e profissão. Foi chamado à secção de supervisão do hospital e no dia 3 de janeiro foi chamado à polícia. À revista Caixin, Li Wenliang disse que só queria avisar os colegas e que não pensou muito, sendo que todo esse processo se tinha tornado secundário desde que adoecera.

Quando deu a entrevista, no dia 30 de janeiro, Li Wenliang estava com dificuldades respiratórias, mas confiante na recuperação. O desejo era voltar a estar na frente de combate ao surto logo que ficasse bom. "A epidemia está a propagar-se e não serei um desertor", disse.

Na semana passada, um artigo assinado por um juiz do Supremo Tribunal da China, citado pela imprensa internacional, considerou que se as autoridades tivessem ouvido os rumores, possivelmente a resposta teria sido mais célere. Pelo menos oito pessoas terão sido identificadas nos primeiros dias do surto sob a acusação de difundirem rumores, tendo sido obrigadas a assinar uma advertência. Segundo o Global Times, Li Wenliang fazia parte deste grupo e segundo a publicação chinesa está a ser homenageado nas redes sociais do país como um herói.

Li Wenliang, oftalmologista, era natural de Liaoning, a 1700 quilómetros a norte de Wuhan. Formou-se em Wuhan e depois de trabalhar três anos em Xiamen tinha regressado à cidade desde 2014.