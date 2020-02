Surpresa no Santiago Bernabéu: O Real Madrid foi esta noite eliminado nos quartos-de-final da Taça do Rei, após perder ante a Real Sociedad (4-3).

Aos 22 minutos, Odegaard abriu o marcador para a equipa visitante, num jogo que contou com um autêntico festival de golos na segunda metade.

Alexander Isak bisou e Merino fez o quarto golo para o emblema basco. Do lado merengue marcou Marcelo, Rodrygo e Nacho.

A equipa de Zidane, atual líder do campeonato espanhol, despede-se assim da prova. Os blancos voltam a entrar em ação este domingo, no terreno do Osasuna, em jogo referente à 23.ª jornada da Liga.

Atualmente com 49 pontos, o Real lidera com vantagem de três para o Barcelona, 2.º classificado, que, no mesmo dia, mas à noite, defronta, também fora de portas, o Real Betis.