Li Wenliag, o médico que, a 30 de dezemebro, terá alertado os seus colegas para o internamento de sete pacientes que aparentavam sofrer que uma doença parecida à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), morreu, esta quinta-feira.

Segundo a BBC, o médico chinês terá alertado para a entrada destas pessoas, que em comum tinham o facto de virem todas de um mercado de peixe e marisco. Nesse dia, Li Wenliang enviou mensagens através do WeChat, uma espécie de WhatsApp, que mais tarde viriam a ser reveladas, alertando assim para o novo coronavíris, que já deixou mais de 28 mil pessoas infetadas.

O oftalmogista, de 34 anos, alertou-os apenas para que tivessem cuidado e revelou que as análises davam positivo para um novo coronavírus. As mensagens começaram a circular nas redes sociais e o médico acabou por ser aconselhado a ficar calado acerca do novo vírus, depois de ser acusado de espalhar rumores pela Polícia de Wuhan, cidade onde há o registo mais elevado de mortes e infetados.

Depois de confirmar à CNN, através de mensagens, devido ao seu estado de saúde enfraquecido, que tinha sido infetado pelo vírus, o médico morreu em Wuhan.