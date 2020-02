O PSD absteve-se, esta quinta-feira na votação da proposta da redução do IVA da eletricidade de 23% para 6%. A abstenção dos sociais democratas leva a que a medida do PCP seja chumbada e, assim, o IVA continue a ser cobrado a 23%.

Também a proposta do Bloco de Esquerda, da redução do IVA da eletricidade para 13%, em julho, foi chumbada no Parlamento.

Em atualização