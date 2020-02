Sardinhas

O movimento “sardinhas” proclama querer fazer a diferença, assumindo um papel de protesto aberto sem visar a sua transformação em partido político.

Contra o populismo, a resposta adequada é o aprofundamento da participação e da cidadania. A validade desta ideia, mais simples de enunciar que de concretizar, ficou de novo demonstrada nas eleições realizadas em 26 de janeiro na região italiana de Emília-Romanha, na qual uma forte investida da extrema-direita populista de Salvini foi contida com êxito pelas forças democráticas do centro-esquerda, que têm governado a região com bons indicadores económicos e sociais. A vitória da coligação progressista contou com o precioso auxílio de um aumento do afluxo de eleitores às urnas, muitos deles mobilizados por um movimento de cidadania que se autodesignou como “sardinhas”.

O movimento “sardinhas” foi criado por quatro jovens italianos e, ao contrário do que sucedeu com outros movimentos de cidadania de geração inorgânica, proclama querer fazer a diferença, assumindo um papel de protesto aberto sem visar a sua transformação em partido político.

O seu primeiro evento público aconteceu em Bolonha, cidade capital da região que agora ajudou a manter do lado progressista, tendo mobilizado através das redes sociais quase 17 mil participantes. A partir daí, as “sardinhas” passaram a manifestar-se em múltiplas cidades, mais de 100 até ao momento, ocupando as praças mais simbólicas e afastando delas, de forma pacificamente ativa, os populistas xenófobos e soberanistas. A designação “sardinhas” é justificada por uma metáfora poderosa. Segundo os criadores, “uma sardinha, sozinha, é um petisco para um tubarão, mas um cardume de sardinhas que nada em forma de tubarão torna-se invencível”.

A vitória do centro-esquerda na Emília-Romanha foi celebrada pelos progressistas de toda a Europa como uma vitória que transcendeu em muito o seu importante significado local, regional e nacional. O populismo radical tem medrado em territórios com fragilidades na governação democrática e representativa, mas também em territórios onde os padrões de qualidade da governação são elevados, crescendo através da manipulação de perceções, da fraturação do tecido social e da propagação do medo.

A Emília-Romanha é uma das regiões com melhores indicadores de boa governação em Itália mas, sem a infusão de ar fresco de um movimento de cidadania não inserido na lógica dos partidos, parecia condenada a sucumbir. Resistiu. Essa resistência cria uma enorme responsabilidade à coligação vencedora em particular, mas a todos os partidos progressistas europeus em geral. O sucesso das “sardinhas” é uma extraordinária prova de vida da sociedade civil italiana, mas confronta ao mesmo tempo as forças políticas democráticas daquele país com a sua dificuldade em resistir aos ataques populistas. O que é válido para Itália é válido para muitos outros países, europeus e não só, em que os populismos são uma profunda ameaça.

Os partidos institucionais não podem ter a tentação de querer integrar as “sardinhas” nas dinâmicas políticas existentes. O desafio é ao contrário. Têm de se constituir como espaços de inovação e renovação democrática, criando razões para que cada vez mais cidadãos voltem a acreditar no poder transformador da boa política progressista.

Eurodeputado