O CDS-PP anunciou que se vai abster na proposta do PSD para baixar o IVA na luz de 23% para 6% para consumo doméstico no Orçamento do Estado de 2020 (OE2020).

Segundo uma fonte da bancada do partido, o CDS irá abster-se tanto na proposta do IVA como nas contrapartidas propostas pelo PSD.

Também o PCP anunciou, esta quarta-feira, que se vai abster na proposta do PSD e desafiou os partidos a votarem na sua proposta que, segundo o líder parlamentar, João Oliveira é a "única que cumpre a descida do imposto para todos e sem contrapartidas", conforme explicou em conferência de imprensa, citado pela RTP3.

Ambas as decisões deixam a proposta do partido liderado por Rui Rio comprometida.