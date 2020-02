Duas avalanches no leste da Turquia mataram 38 pessoas, avançaram as autoridades esta quarta-feira. A primeira avalanche vitimou cinco pessoas no final de terça-feira.

Quando 300 membros de uma equipa de resgate foram chamados para socorrer as vítimas, uma segunda avalanche atingiu os socorristas, fazendo mais 33 mortos. O episódio ocorreu na província de Van, em Bahcesaray.