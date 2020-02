Uma grávida infetada com o novo coronavírus, na cidade de Wuhan, terá transmitido a doença ao filho, quando ainda estava na sua barriga.

O bebé foi testado 30 horas após o parto e o resultado acusou a presença do 2019-nCoV, segundo a estação de televisão pública CCTV.

A transmissão já foi confirmada pelos médicos do hospital na cidade, considerada o epicentro do surto do novo coronavírus, que não dá mostras de estar a abrandar o ritmo de propagação, antes pelo contrário. Já infetou mais de vinte e quatro mil pessoas e matou pelo menos 494 pacientes.

A equipa do Hospital Infantil de Wuhan alerta agora para os riscos acrescidos das grávidas infetadas, que podem transmitir a doença aos fetos.

Sublinhe-se que esta informação surge pouco tempo depois da notícia de um filho de pais infetados ter nascido completamente saudável, no sábado passado.