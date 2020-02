Dois novos casos de suspeita de infeção por coronavírus foram detetados, terça-feira, na Grande Lisboa. Após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), a Direção-Geral da Saúde anunciou hoje que os resultados deram negativo para o 2019 - nCoV.

Ambos os casos foram encaminhados para o Hospital Curry Cabral, onde ficaram sob observação. "O terceiro e quarto casos suspeitos, que foram encaminhados ontem para o Hospital Curry Cabral, foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) com duas amostras biológicas negativas", refere a DGS em comunicado. Estes casos diziam respeito a dois homens, de 40 e 44 anos, residentes na zona da Grande Lisboa, que foram encaminhados para o Hospital Curry Cabral após as suspeitas. Um deles tinha estado em contacto com o grupo de cidadãos alemães contagiados no decurso de uma formação na Alemanha.

Quanto ao grupo de vinte pessoas que aterrou em Lisboa no domingo, proveniente de Wuhan, ninguém apresenta, até ao momento, sinais de se encontrar infetado. “Os vinte cidadãos não estão doentes, estão bem e tranquilos”, informou o secretário de Estado da Saúde, António Sales, em conferência de imprensa realizada ontem, conjuntamente com Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. “Estão assintomáticos e bem-dispostos”. Sales deu conta também da “melhoria das condições de conforto” do grupo que se encontra em quarentena, tendo sido disponibilizados “jornais, sinal de internet, jogos, aparelhos para atividade física, etc.” A deteção do vírus num cidadão belga que viajou no mesmo avião que o grupo de portugueses, segundo o secretário de Estado, não muda nada. “O avião era muito bem compartimentado, o nível de risco das vinte pessoas que estão em isolamento profilático é o mesmo do que à chegada”. E rematou: “Portugal não tem nesta fase nenhum caso de infeção”. Ontem o Ministério da Saúde reuniu-se com especialistas “para avaliar as medidas necessárias face à situação de emergência pública”.

“Corridas loucas aos supermercados” No final da conferência de imprensa, Graça Freitas acrescentou que não está posta de parte a possibilidade de repetir-se uma operação semelhante à que repatriou os portugueses que estavam em Wuhan, caso os cidadãos assim o solicitem. “Se houver necessidade de ir a Wuhan ou a outra zona da China, teriam o mesmo tratamento que tiveram os outros”.

O facto é que há portugueses na China e em Macau, onde também já foram confirmados dez casos, ansiosos por regressar. As pessoas com filhos estão preocupadas com o evoluir da situação e o i sabe que algumas já têm bilhete de regresso comprado, com o intuito de ficarem em Portugal até que a situação acalme. Mas desconhecem ainda se poderão sair, uma vez que as entradas e saídas da região administrativa especial estão a ser limitadas.

As autoridades estimam que o risco de contágio atinja o pico nos próximos sete a dez dias e tomaram medidas draconianas. Com a notícia avançada ontem de que os casinos de Macau vão encerrar por duas semanas – algo inédito (em setembro de 2017 tiveram de encerrar devido a um tufão, mas apenas por 33 horas) – o nervosismo na antiga colónia portuguesa aumentou. Uma fonte ouvida pelo i explica que houve uma corrida aos supermercados para comprar bens de primeira necessidade. “As pessoas começaram a ficar com medo que limitassem a entrada de mercadorias em Macau vindas da China. Houve corridas loucas aos supermercados, que aproveitaram para inflacionar os preços”. Alguns produtos começam a escassear.

Note-se que o aparecimento do surto de coronavírus coincidiu com as festividades do Ano Novo chinês. Aqueles que foram passar férias fora do território de Macau – a Hong Kong ou às Filipinas, por exemplo – veem-se agora impedidos de regressar, uma vez que as ligações marítimas foram suspensas.

Face ao crescimento exponencial do número de casos (na China são já mais de 20 mil confirmados, tendo provocado 425 mortos, segundo o relatório diário da OMS), o Governo de Macau adiou a reabertura das escolas, que não tem ainda data definida, e alguns serviços públicos continuam também encerrados. O Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong também estará fechado até dia 7 de fevereiro. A OMS sublinhou no entanto que não estamos ainda perante um cenário de pandemia.