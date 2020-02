Uma mulher de nacionalidade francesa foi esfaqueada, esta terça-feira, num restaurante McDonald's, na rua Braancamp, em Lisboa, avançou o Correio da Manhã. A jovem de 21 anos estava na fila e foi atacada "sem motivo" por um agressor que alega não conhecer.

A turista sofreu um golpe com 30 centímetros de comprimento e teve de ser transportada para o Hospital São José. Segundo a descrição da vítima, o agressor tem 1,80 metros, cabelo curto e estava vestido de ganga.

As autoridades já tiveram acesso às imagens de videovigilância e já têm conhecimento da cara do autor do crime, que se encontra em fuga.