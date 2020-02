Um homem foi atingido a tiro, em Monte Abraão e foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra. A vítima afirmou ter sido baleada por quatro homens que se encontravam dentro de uma viatura cinzenta, enquanto estava na via pública, avançou o Correio da Manhã.

Horas mais tarde, alegados amigos do homem tentaram visitá-lo nas Urgências da unidade hospitalar. Quando o segurança lhes negou a entrada estes acabaram por o agredir, deixando-o com o nariz partido e com um golpe no pescoço.

A GNR foi chamada ao local e identificou alguns dos agressores do segurança.