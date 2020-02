A Direção-Geral da Saúde afirmou, esta terça-feira, que não é necessário utilizar máscaras de proteção contra o novo coronavírus em Portugal, excetuando-se os cuidadores de pessoas suspeitas de estarem infetadas, pessoas que tenham viajado para o epicentro do surto ou que tenham estado em contacto com as mesmas.

"De acordo com as indicações atuais que temos, e também de acordo com as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), neste momento não é necessário os cidadãos estarem a usar máscaras", disse à agência Lusa a enfermeira Goreti da Silva, do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), da DGS.

Goreti Silva sublinha ainda que a utilização da máscara pode dar "uma falsa sensação de segurança", um cenário que não corresponde à verdade. "Neste momento, estamos numa fase que em epidemiologia se diz que é a fase de contenção e nesta fase não está de todo indicado os cidadãos usarem de forma alargada este tipo de máscara", disse.

O novo coronavírus já provocou a morte de mais de 400 pessoas e deixou mais de 20 mil infetados. Em Portugal, ainda não há nenhum caso registado, no entanto, esta terça-feira, foi confirmado pela DGS um terceiro caso suspeito, "encaminhado para o hospital Curry Cabral, hospital de referência para estas situações".