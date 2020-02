O debate orçamental, esta terça-feira de manhã, ficou marcado por mais um momento de tensão com André Ventura, que voltou a invocar defesa de honra.

"A política de saúde é uma discussão séria que precisa de gente séria para fazer essa discussão, não encontramos essa gente séria na bancada do Chega", disse o deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira.

André Ventura não gostou e retorquiu: "Não lhe admito que coloque em causa o caráter e honra de quem quer que seja e muito menos a minha, não a si, nem a ninguém dessa bancada".

Mas Moisés Ferreira repetiu a crítica: "Não há gente séria na bancada do Chega, até prova em contrário é assim". O deputado do Bloco sublinhou ainda que o partido de Ventura defendia no seu programa que "o Estado não deverá interferir como prestador de bens e serviços no mercado da saúde".

"Numa terminologia que talvez compreenda melhor, no que toca ao SNS, no que toca ao Estado social, o senhor está fora de jogo", acrescentou Moisés Ferreira, numa clara referência à qualidade de comentador futebolístico de André Ventura.

O deputado do Chega voltou a pedir defesa da honra, mas o vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, já não concedeu a palavra a Ventura, justificando-se com o regimento parlamentar.