A taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve em 2019 atingiu os 63,8%, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9% no mesmo período.

Os dados são da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e revelam ainda que no mesmo ano, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento classificados oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.

Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos (30,5%), os portugueses (20,5%), os alemães (10,2%) e os holandeses (6,5%).

No que diz respeito aos turistas estrangeiros, 1,3 milhões recorreram a casa própria, de familiares e/ou amigos.

O RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os 54,40 euros por dia.

O alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros, enquanto a faturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.

A AHETA destaca a subida do mercado britânico (+4%), depois das descidas de 2017 e 2018 de 8,5 e 6%, respetivamente. Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de 8,4%. A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma tendência, que importa inverter.

Para 2020, a AHETA tem perspetivas são para um aumento ligeiro das ocupações (+1%), tendo os preços subido 1,7%, em média, o que, segundo a associação, vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação financeira das empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por essa via, dos resultados líquidos normais.