Um homem morreu, esta terça-feira, na sequência de uma colisão entre o automóvel que conduzia e um pesado de mercadorias, na Estrada Nacional 201, em Arcozelo, Ponte de Lima.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, citado pelo Jornal de Notícias, a vítima morreu no local e tinha cerca de 50 anos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pelo mesmo jornal, adiantou que a via se encontra encerrada ao trânsito.