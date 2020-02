Louçã em 1999 teve mais destaque do que têm Ventura e Joacine

Nas últimas semanas, muito se tem discutido o destaque dado na comunicação social a André Ventura, do Chega, e a Joacine Katar Moreira, eleita pelo Livre, apesar de agora ter sido excomungada. Bem sei que a memória é curta e seletiva mas, se recuarmos ao dia 10 de outubro de 1999, veremos com muita facilidade que os dois deputados eleitos pelo então jovem partido que dava pelo nome de Bloco de Esquerda tinham mais destaque do que o PCP, que elegera 17. Em votos, os comunistas conseguiram 483 716 e o BE 131 840, mas Francisco Louçã, um trotskista convicto, e Luís Fazenda abriam telejornais quase dia sim, dia não. A 25 de outubro ficou célebre a tomada de posse da Assembleia da República em que os dois eleitos do BE ficaram a sessão em pé, protestando por terem sido colocados na quarta fila, pretendendo os novos deputados ficar na primeira. Não comparando Louçã com Ventura – já lá vamos –, mas sim com Joacine, haverá uma desproporção tão grande em relação ao destaque que foi dado ao BE em 1999 e o que é dado ao Livre em 2020? Louçã, um defensor de regimes totalitários como a Venezuela de Chávez – haveria depois de se demarcar cirurgicamente –, sempre sonhou conseguir um dia fazer um país à sua imagem, onde a democracia, obviamente, iria às malvas. Mas Louçã desde sempre teve mais tempo de antena de que qualquer outro político com a sua representatividade – desde capas de jornais a programas televisivos, o antigo líder do BE sempre pôde catequizar a nação. Mas agora que surgiu Ventura, com um discurso mais ou menos populista – e sim, a polémica com Joacine ultrapassou os limites da decência –, é o “Ai Jesus, que estamos a promover um fascista!”. Mas isto faz algum sentido? Os jornalistas não devem noticiar o que os políticos pensam fazer se algum dia tiverem poder? E qual a razão para Louçã poder ter todo o espaço do mundo e Ventura e Joacine – que ainda goza de alguma simpatia, apesar das alarvidades que também diz – terem de ser silenciados? A discussão é ainda mais estéril, pois os jornais fazem notícias, mas as redes sociais, muitas vezes, espalham ódio sem filtro.