Desde que o sorteio fez saber da possibilidade de um clássico entre Benfica e FC Porto no Jamor, na já tradicional final da Taça de Portugal, que muito se tem falado desta hipótese, embora, por enquanto, este cenário seja apenas um acontecimento certo no próximo sábado (8 de fevereiro), em jogo, recorde-se, referente à jornada 20 da Liga portuguesa, que terá como palco o estádio do Dragão. Já na prova rainha do futebol português, que esta terça-feira volta a entrar em ação, será preciso primeiro que encarnados e azuis-e-brancos ultrapassem os respetivos desafios para então cruzarem caminho na partida derradeira. No caso das águias, o adversário das meias-finais é o até agora surpreendente Famalicão, num jogo entre duas equipas da primeira divisão. Já a equipa de Sérgio Conceição volta a ter pela frente uma equipa da II divisão – depois de ter batido o Varzim nos quartos-de-final, o dragão mede agora forças com o Académico de Viseu. Numa etapa disputada a duas mãos, o Benfica dá esta noite o pontapé de saída em casa, com Bruno Lage a assegurar que não vai gerir o plantel em função do encontro agendado para o fim de semana na Invicta. Com o clube da Luz a liderar isolado o campeonato português, com sete pontos de vantagem para o FC Porto, segundo classificado, o treinador dos encarnados lembra que o jogo com o Famalicão “pode valer a presença numa final”. “Creio que toda a gente está focada neste jogo e não sinto ninguém a pensar no próximo”, acrescentou ainda o técnico do atual campeão nacional.

Benfica procura 27.º troféu É, de resto, de notar os momentos bem distintos que as águias e o conjunto famalicense atravessam antes deste encontro na Luz. Apesar de continuar a desenvolver um trabalho notável no regresso da equipa à principal divisão do futebol português, com o Famalicão a ocupar um impressionante 4.º lugar na tabela (com os mesmos 32 pontos que o Sporting, a apenas um do último lugar do pódio, agora pertencente ao Sporting de Braga), a equipa sensação da I Liga, treinada por João Pedro Sousa, chega a esta fase numa altura em que não vence há três jogos para o campeonato (dois empates e uma derrota). Já o Benfica segue há 16 jogos sem perder para todas as provas – sendo que a última derrota dos encarnados remonta ao início de novembro, em partida com o Lyon, a contar para a Liga dos Campeões.

No que respeita à Taça de Portugal, o Benfica, recordista da competição, procura conquistar o seu 27.º troféu, depois de ter vencido a prova pela última vez em 2016/17. Já o FC Porto ambiciona alcançar a sua 17.ª Taça – e assim igualar o Sporting, que é o segundo clube mais titulado na competição.

curar trauma com nova taça Para o plantel de Sérgio Conceição, esta prova oferece ainda a oportunidade perfeita para vingar a derrota recente para o Sp. de Braga, que custou, recorde-se, a conquista da primeira Taça da Liga da história do dragão. Depois dos triunfos ante o Gil Vicente e no Bonfim, ambos a contar para o campeonato, nada melhor que dar um passo importante para carimbar nova presença na final da prova rainha do futebol português de modo a afastar de vez os fantasmas da crise portista, que levaram até o treinador a colocar o lugar à disposição.

Recorde-se que os azuis-e-brancos perderam no Jamor, na última época, após final eletrizante com o Sporting, que venceu já nas grandes penalidades.

Ao contrário do Benfica, o FC Porto começa a primeira mão fora, com o jogo a acontecer no Estádio do Fontelo. Apesar da missão difícil, Rui Borges, técnico da equipa da II Liga, disse que a sua equipa tem “uma ambição grande de continuar a sonhar e de acreditar que é possível” chegar à final da competição.

Para o treinador do emblema viseense, no futebol já não há “papões” como antigamente, pelo que o objetivo principal da equipa passa por fazer “um bom jogo”, que permita deixar a eliminatória “em aberto” para o confronto da segunda mão, marcado para dia 12 de Fevereiro, no Porto. O técnico dos Viriatos, de 38 anos, lembrou ainda que, ao contrário do FC Porto, a sua equipa “não tem muito a perder, mas sim muito a ganhar”. Como tal, revelou, pediu aos seus jogadores para “aproveitar o momento, com uma paixão enorme pelo jogo”, mas sempre “concentrados”.

Um dia antes, a 11 deste mês, ficará conhecido o primeiro finalista da prova, uma vez que se disputa a segunda mão da primeira meia-final, desta vez em Vila Nova de Famalicão.

Por esta altura já será conhecido o resultado do clássico entre FC Porto e Benfica, entretanto disputado. Com sete pontos a separar os dois emblemas na tabela classificativa, a equipa azul-e-branca tem a pressão do seu lado, uma vez que está obrigada a vencer para encurtar para quatro pontos a distância para o líder. Uma derrota do dragão implica, de resto, um adeus praticamente inevitável à luta pelo título da I Liga. Com 19 jornadas cumpridas no campeonato, a equipa de Sérgio Conceição continua a ser ainda assim a única que foi capaz de roubar pontos aos encarnados – aconteceu na jornada 3 da prova, quando o FC Porto foi à Luz vencer por 2-0: valeram os golos de Zé Luís e Marega.