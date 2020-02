Foi confirmada, esta segunda-feira, a primeira morte pelo novo coronavírus em Hong Kong – a segunda fora da China continental.

A vítima trata-se de um homem, de 39 anos, que fazia parte do grupo de 15 pacientes diagnosticados com o 2019-nCoV na região. Tinha viajado para Wuhan, epicentro do surto, de comboio no dia 21 de janeiro e voltado no dia 23.

Segundo a emissora pública de Hong Kong RTHK, antes de ser diagnosticado, na semana passada, o homem teve dores musculares e febre.

Esta morte em Hong Kong é a segunda fora da China continental, depois de, no fim de semana, as Filipinas confirmarem a primeira morte devido ao novo coronavírus.

Recorde-se que, de acordo com o último balanço das autoridades chinesas, o novo coronavírus já fez 426 vítimas mortais e mais de 20.400 pessoas estão infetadas.