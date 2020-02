Andava a bela e jovem Europa, fenícia (de Tiro), a banhos na praia de Sídon, quando Zeus, sempre atento às movimentações humanas, a avista do Olimpo e dela perdidamente se encanta. A libido insaciável do deus supremo, esse pinga-amor que tanto dissabor causou a Juno, sua mulher, depressa o conduz à ideia do rapto. Habituado que estava a mudar de pele, não precisou de grandes feitos de imaginação para concretizar o desejo de posse. Tomou a forma de um touro, sedoso e de brancura apropriadamente imaculada, nupcial, aproximou-se da pequena e deitou-se-lhe aos pés, desfazendo-se em mugidos e doçuras.

Vencido o susto inicial, Europa, tão incauta como tolerante, começou a acariciá-lo e trepou-lhe para o dorso. Foi o bastante para que o infidelíssimo Zeus disparasse a correr em direção ao mar com a frágil e chorosa Europa sobre as costas, agarrada às suas hastes, numa divina descompostura que tem nutrido o imaginário das artes. Indiferente à berraria, prosseguiu o deus pelo mar fora até alcançar a costa de Creta. Aqui se uniu àquela cujo nome haveria de tornar-se célebre, consumando o seu amor e aumentando a sua numerosíssima prole. A singularidade da Europa mitológica prestou-se logo a simbolizar a Europa enquanto extensão geográfica e entidade civilizacional.

Hoje, sem hastes sólidas a que se agarre, não se sabe muito bem para onde corre uma Europa que em pouco mais de meio século se transformou num colosso com pés de barro, enfrentando problemas graves como o terrorismo ou as migrações em massa que rompem pelo Mediterrâneo. Que a filha do rei de Tiro, que entretanto se pôs a falar fluentemente várias línguas – numa fascinação pela pluralidade que faz dela própria uma Babel realizada –, já não faz sonhar, é uma realidade difícil de negar. O corpo da “nação europeia”, entretanto decepado pelo Brexit e corrompido por maleitas para as quais parece não haver terapêutica imediata, perdeu encantos, capacidade de sedução, influência. A Europa esmoreceu, tornou-se fria, tecnocrática. Mas algo permanece ainda da velha imagem mitológica: a fragilidade e, convenhamos, o condão do rapto consentido. Em crise profunda e cativa do europeísmo economicista, a Europa encontra-se agora à mercê de uma época pouco bafejada pelos deuses e regida pelo culto do descartável e pelo poder insidioso do vil metal, para citar o eterno Camões que, depois de n’Os Lusíadas a ter elogiado pela sua superioridade, fazendo-a contrastar com a África “inculta e toda cheia de bruteza”, decerto se desgostaria desta Europa dos valores, altiva nos negócios e rasteira na aventura do espírito. É Camões, aliás, que põe diante dos nossos olhos, secularmente familiarizados com o estatuto de país na cauda da Europa, um Portugal “quasi cume da cabeça / De Europa toda”.

Usando, como Zeus, de todo o tipo de expedientes, os seus atuais raptores não se apresentam de branco, ou antes, não se apresentam, preferindo manter-se na sombra dos mercados, “esses bárbaros globais que estão por todo o lado e em lado nenhum” (José Eduardo Franco), esquecidos de que a Europa é primeiramente uma unidade de cultura, em diversos níveis manifestada, a começar pelas formas: o soneto, o romance, o quadro, o contraponto e a harmonia, as litanias, todas cotejáveis, passando pela arquitetura e pela universidade, ela própria uma “invenção europeia” surgida na Idade Média. Acima de divisões geográficas, religiosas ou políticas estão também as grandes correntes artísticas, científicas ou filosóficas que mutuamente se influenciaram e enriqueceram, constituindo o património das diversas culturas da União.

Ainda há quem olhe para a Europa com disfarçado descaso. Há quem faça dela tema para debitar umas generalidades mais ou menos protestativas e do umbigo próprio uma espécie de brasão nacional, dando ares daquele cortesão de quem falava D. Francisco Manuel de Melo, citado por Martim de Albuquerque no seu Primeiro ensaio sobre a história da “Ideia de Europa” no pensamento português: “A melhor parte do mundo é Europa; a melhor parte de Europa, Espanha; a melhor parte de Espanha, Portugal; a melhor parte de Portugal, Lisboa; a melhor parte de Lisboa, o Rossio; a melhor parte do Rossio, as casas de meu pai que estão no meio e veem os touros da banda da sombra”.

Historiador e ensaísta, responsável por projetos de investigação de longo fôlego e rápido aparecimento, como é o caso da Obra Completa do Padre António Vieira, ou o mais recente e bem cogitado Dicionário dos Anti: A Cultura Portuguesa em Negativo, José Eduardo Franco fez da casa europeia a sua morada mais permanente. O livro que acaba de publicar com o selo editorial da Temas e Debates – Círculo de Leitores afasta-se do “hiperbolismo patriótico” e daquele tom empertigado que tão depressa atinge o cortesão como a escrita do académico especialista. O seu arco histórico – do berço da civilização europeia à atualidade – desenha-se numa escrita elegante e bem ginasticada, apta a captar todas as vibrações históricas, um ouvido atento à metáfora, outro aos ecos, mais ou menos longínquos, da queda do Portugal-cabeça-da-Europa. E não se faz surda a um português e nervoso abanar de cauda diante de uma Europa capaz de controlar “o pequeno pormenor do tamanho das maçãs que podemos ou não vender nos mercados” e à qual caninamente nos submetemos. Dos vários textos que compõem A Europa ao Espelho de Portugal – ideia(s) de Europa na Cultura portuguesa se poderia dizer que podem ser lidos como capítulos de uma história crítica da nossa relação com a Europa: das nossas perceções iniciais aos entendimentos renascentistas, do pensamento do Padre António Vieira e das conceções iluministas do pombalismo, que a traz para o nosso dicionário político e ideológico e a converte em meta, às ideias contemporâneas dos pensadores Manuel Antunes e Eduardo Lourenço.

A Europa enquanto figura mitológica, não se ausentando por completo deste volume prefaciado por Carlos Fiolhais, dá lugar à Europa dos mitos que fomos construindo na nossa relação com ela. Se é verdade que sempre nos serviu de espelho para nos mirarmos e remirarmos – um espelho capaz de engrandecer e aumentar, mas também de deformar, diminuir e apoucar –, é igualmente verdade que por vezes a olhamos como se, para além dela, não houvesse mais horizonte. Dá ideia, escreve o autor no “Fecho Aberto” deste livro, “que fomos fixados e petrificados a olhar a Europa e só a Europa, qual medusa a quem servimos servil e veneradamente”. A Europa como destino e como futuro permanece, mesmo porque o futuro é uma ideia de fé. Mas, como disse já Eduardo Lourenço, “devemos imaginá-lo num tempo que simbolicamente perdeu a fé no futuro”.