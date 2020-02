Portugal não era ainda nascido, estávamos longe disso. E quando passa sobre esse período a História gagueja bastante, conjetura ou alega umas brancas, uma certa senilidade. A Torre do Tombo adquiriu recentemente um pergaminho de 1016, em letra visigótica, e as primeiras análises eram prometedoras. Assim, quando Silvestre Lacerda, diretor da Torre do Tombo desde 2005, disse ao i que estava muito esperançado num novo documento, não deixou de usar de alguma cautela. Dias depois ligava para nos pôr em contacto com Luís Carlos Amaral, professor do departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Especialista naquele período, Amaral confessou que só tinha podido ver o documento por fotografias, mas mostrou-se animado e, sem reservas, falou num achado de enorme relevância. É o terceiro documento que se conhece daquele ano e o primeiro original, sendo os outros dois cópias. É também um dos últimos documentos escritos em letra visigótica, tendo-se registado a mudança para a escrita carolina em meados do séc. xi. O teor do documento não é inédito – um anónimo foi responsável por uma cópia no séc. xvii mas, além de faltarem as assinaturas, Amaral nota que a interpretação falhou em vários pontos e a cópia (que integra o espólio da Biblioteca da Universidade de Coimbra) chegou-nos com uma série de erros de leitura. O professor frisa, no entanto, que a letra visigótica apresenta muitas dificuldades de decifração, mas que a transcrição do original será feita em breve. Versando sobre questões patrimoniais, este documento que se julgava estar perdido está ligado à Igreja de Landim, situada no que é hoje uma freguesia de Vila Nova de Famalicão. Porém, uma vez que o topónimo se estende também a Santo Tirso, persiste a dúvida sobre a sua proveniência exata. Luís Carlos Amaral destaca que se trata de um “pequeno grande tesouro” devido ao seu valor histórico-cultural, pertencendo a um período do qual só nos chegaram cópias posteriores e constituindo, por isso, um raríssimo vestígio de um território que viria a integrar o primeiro Portugal.

Aproveitando esta descoberta, o professor de Coimbra espera que a notícia possa ter um efeito de consciencialização e pedagogia, uma vez que este documento foi adquirido num lote, e vem dizer-nos que pode ainda haver outros nas mãos de particulares que, por medo de que o Estado lhes fique com os documentos, acabam por resguardá-los e impedir que a comunidade científica possa conhecê-los e estudá-los. Estimando que possa haver outros como aquele agora descoberto, Luís Carlos Amaral tem-se esforçado por sensibilizar os privados para a importância de colaborarem na descoberta, não pondo os seus interesses patrimoniais à frente do conhecimento cultural de toda a sociedade. De resto, lembra que estes documentos não são simplesmente apropriados pelo Estado, mas que os privados têm direito a uma compensação em caso de aquisição.