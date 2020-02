A dívida pública portuguesa totalizou 249 143 milhões de euros em dezembro de 2019, um valor 597 milhões de euros superior ao registado em 2018.

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal indicam que no último mês de 2019 houve uma redução da dívida pública (comparando com os 251 126 milhões de euros registados em novembro), mas essa descida não foi suficiente para evitar um aumento face ao total do ano anterior.

A possibilidade de haver uma redução da dívida pública em 2019 havia sido adiantada no início do mês de janeiro pelo ministro Mário Centeno, aquando do debate do Orçamento do Estado para 2020, na Assembleia da República. "Dentro em breve, poderemos vir a saber que em 2019 a dívida pública portuguesa já terá baixado em termos nominais. Estamos à espera de uma boa notícia”, disse na altura. Esse cenário, porém, não se veio a confirmar.

Apesar desta subida, o peso da dívida pública no PIB português tem vindo a cair nos últimos dois anos, fixando-se nos 120,5% no terceiro trimestre de 2019. O objetivo do Governo passa por fechar 2019 com uma dívida pública a refletir 118,9% do PIB, valor ainda a confirmar.