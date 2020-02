Um homem de 66 anos, foi ontem encontrado morto dentro da sua própria casa em Paredes, Cascais. A vítima encontrava-se já cadáver, amarrado pelos pés e pelas mãos no interior da sua casa-de-banho e com um saco de plástico na cabeça, que terá sido usado para o asfixiar.

O alerta foi dado pelo senhorio do homem, que após os vizinhos lhe terem dito que não o viam há cinco dias, entrou na havitação e deparou-se com a vítima já em estado de cadáver.

Segundo o i apurou, quando a equipa médica de emergência do INEM chegou ao local, a porta daquela divisão encontrava-se entreaberta, presa pelas pernas do cadáver, pel oque estes tiveram que força a porta para poder entrar. Ao chegar junto da vítima, esta já se encontrava em estado de rigidez cadavérica.

Perante este cenário, as autoridades de saúde chamaram a PSP, que veio a confirmar que a vítima era Rodolfo Valentim Cabral, um empresário de 66 anos, que tinha um saco de plástico introduzido totalmente a envolver a cabeça e o pescoço, fita adesiva na boca e as mãos e os pés atados com fita adesiva e braçadeiras de plástico.

Às autoridades, Robéria Deus, namorada da vítima, narrou que a última vez que havia contactado com Rodolfo tinha sido na passada quinta-feira, já ao final da noite, através de mensagens. Desde aí, não mais conseguiu contactar a vítima.

A mesma informou ainda que se deslocou no sábado à residência da vítima e ao restaurante habitualmente frequentado por este, onde lhe informaram que não o viam há cerca de dois dias e que a última vez que este lá tinha estado, estava acompanhado de três outros clientes, que seriam de nacionalidade espanhola.

Após falar com as testemunhas, a PSP acionou a Polícia Judiciária, que se encontra a investigar os contornos deste caso.