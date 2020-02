O BPI registou um lucro consolidado de 328 milhões em 2019, uma quebra de 33% face ao lucro de 490,6 milhões de euros obtido em 2018.

Só a atividade recorrente em Portugal gerou um resultado de 231 milhões de euros, o que representou uma subida de 13 milhões de euros "suportado pela melhoria no produto bancário comercial e pelo impacto positivo da nova produção de crédito habitação e para empresas".

O contributo do BFA para o lucro consolidado de 2019 ascendeu a 78,9 milhões de euros (+8% yoy) e BCI, em Moçambique, contribuiu com 18,7 milhões de euros (-11% yoy) em 2019.

Os depósitos de clientes que aumentam 1.599 milhões de euros (+7,6% face a dezembro de 2018) e os seguros de capitalização registaram um crescimento de 10,8%. Já a carteira de crédito total aumenta 1.033 milhões de euros, atingindo uma quota de mercado de 10,2% em outubro de 2019.

A carteira de crédito a empresas cresce 433 milhões de euros no ano, enquanto a produção de crédito hipotecário registou um aumento de 13% para 1 453 milhões de euros em 2019.

A margem financeira subiu para 436,3 milhões de euros, "apoiada pelo crescimento da carteira de crédito total".

No ano passado, a instituição financeira vendeu 221 milhões de euros de créditos não produtivos e ativos imobiliários no 4º trimestre, com um impacto positivo de 24 milhões de euros no resultado antes de impostos.