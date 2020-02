Shakira e Jennifer Lopez subiram ao palco durante o intervalo do Super Bowl, este domingo, e a atuação das artistas, naquele que é um dos maiores eventos do mundo do desporto, está a dar que falar.

O espetáculo começou com Shakira e logo de seguida foi a vez de J Lo continuar o que a colombiana tinha começado. A atuação das artistas foi extremamente elogiada e tornou-se viral na Internet.

Uma das surpresas foi a participação da filha de Jennifer Lopez, Emme, de 11 anos, no evento.

O Kansas acabou por vencer o Super Bowl, após derrotar o San Francisco 49ers.