A declaração de amor de António Costa ao Livre

Estará António Costa mais próximo do Livre do que do PSD?!

Na entrevista publicada no Jornal de Notícias deste domingo, o primeiro-ministro mostrou-se igual a si próprio. Por exemplo, ao responder sobre Tancos, quando disse que não era nada com ele. Ou quando atacou alguns partidos da esquerda por à “segunda, à quarta e à sexta” (a expressão é sua) defenderem a descarbonização da economia e à terça e quinta pedirem o abaixamento do IVA da eletricidade, que levaria necessariamente ao aumento do consumo e teria consequências nefastas para o meio ambiente. Esqueceu-se, talvez, de que as tarifas da eletricidade estão hoje tão altas que um em cada cinco portugueses não tem sequer dinheiro para aquecer a casa. Costa estranhou ainda, e com razão, que no dia em que o PSD disputou a segunda volta da eleição interna, tenha sido dado mais tempo mediático ao Livre. No seu entender, “é um convite à bizarria”. Mas o melhor viria sob a forma de um aparte a essa resposta: “Eu seguramente estou mais próximo politicamente do Livre do que do PSD, mas isto não faz o menor sentido”, garantiu o primeiro-ministro. Estará António Costa mais próximo do Livre do que do PSD?! Como é que o chefe de um Governo que promove o novo aeroporto e os grandes negócios, que propõe o primeiro Orçamento com excedente e até tem um ministro que é presidente do Eurogrupo se diz mais próximo de um partido de nicho como o Livre? Isso sim, parece uma “bizarria”! Será que Mário Centeno e Pedro Siza Vieira – que poderiam perfeitamente integrar um executivo do PSD – concordam com essa afirmação? Certamente que não. Nem é preciso. Enquanto as pessoas acreditarem que Costa está mais próximo da extrema-esquerda do que do PSD, o Governo pode manter o IVA da eletricidade nos 23% à vontade, ter o banco público com lucros de 800 milhões, continuar a cumprir com as regras europeias, deixar o SNS degradar-se e manter um controlo orçamental férreo. Aconteça o que acontecer, o primeiro-ministro continuará sempre a ser visto como o homem que expulsou a direita neoliberal do poder e pôs fim à austeridade.