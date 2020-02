Um homem foi morto a tiro, este domingo, depois de ter esfaquado várias pessoas, em Streetham, na zona Sul de Londres. As autoridades, que descreveram o episódio como um "incidente terrorista", não confirmaram ainda o estado ou número de vítimas

Segundo a BBC, há relatos nas redes sociais de que houve três tiros disparados, pouco depois das 14h locais, a mesma hora em Lisboa.

Em atualização

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Large police presence in <a href="https://twitter.com/hashtag/Streatham?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Streatham</a> - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. <a href="https://t.co/USWfauyM3o">pic.twitter.com/USWfauyM3o</a></p>— Dan Smith (@DanSmithNews) <a href="https://twitter.com/DanSmithNews/status/1223980478266392576?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>