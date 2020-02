A circulação da Linha Vermelha do Metro de Lisboa encontra-se normalizada desde, pelo menos, as 14h16. O trajeto esteve com constrangimentos na circulação devido à queda de um passageiro para a linha, segundo jornal Correio da Manhã.

Os problemas, que duravam desde, pelo menos, as 12h26 já terão sido resolvidos e a circulação da linha que vai desde S. Sebastião até ao Aeroporto encontra-se normalizada.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">[14:16] ✅ Linha Vermelha: Circulação normal.</p>— Metro de Lisboa (@lxmetro) <a href="https://twitter.com/lxmetro/status/1223973923924127744?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>