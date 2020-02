A circulação da Linha Vermelha do Metro de Lisboa está interrompida desde, pelo menos, as 12h26. Os constrangimentos devem-se ao incidente com um passageiro, que terá caído para a linha do metro na estação Oriente, segundo o jornal Correio da Manhã.

A mesma publicação dá conta de que o corte na circulação apenas está a acontecer no sentido Aeroporto-São Sebastião.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">[12:40] ⚠️ Linha Vermelha: Devido a incidente com passageiro está interrompida a circulação. Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Pedimos desculpa pelo incómodo causado.</p>— Metro de Lisboa (@lxmetro) <a href="https://twitter.com/lxmetro/status/1223949624798597120?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>