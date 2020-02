Já sabe que se ganhar prémios avultados no Euromilhões – ou em qualquer outro jogo da Santa Casa da Misericórdia –, parte do valor reverte para o Estado português. Mas tem ideia de quanto o Estado ganha anualmente com as apostas dos portugueses? Possivelmente, não.

Só em 2019, o montante de imposto do selo cobrado pelo Estado relativamente aos jogos foi de 202,4 milhões de euros, um valor superior ao do ano anterior, quando o Governo arrecadou 199,3 milhões, disse a Autoridade Tributária e Aduaneira ao i. No entanto, o valor ganho pelo Estado foi mais baixo do que estava previsto no Orçamento do Estado para esse ano, cuja estimativa apontava para um encaixe financeiro de 217 milhões.

Na prática, desde o Orçamento do Estado de 2013 que a medida está prevista: quem aposta em jogos sociais explorados pela Santa Casa e ganhe fica, à cabeça, sem 20% desde que os prémios excedam os cinco mil euros. A receita reverte para a Segurança Social, que depois reparte esse valor com a Santa Casa e com outros ministérios e institutos públicos previstos na lei.

Ano novo, vida nova

Mas, agora, o Euromilhões está em mudança: os prémios são maiores e, caso os portugueses consigam arrecadar bons prémios, também o Estado sairá a lucrar.

Tornar-se excêntrico vai ficar mais apetitoso e as probabilidade de isso acontecer podem até aumentar. A Santa Casa da Misericórdia decidiu fazer algumas alterações ao jogo Euromilhões que já se tornou uma rotina na vida de muitos portugueses.

A mudança mais apetitosa para os apostadores prende-se com o valor máximo do jackpot, que vai ganhar um aumento de 10 milhões de euros e passa dos 190 milhões para os 200 milhões. Mas não só: a Santa Casa explica que, se este valor for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios seguidos sem que o primeiro prémio seja atribuído. “Mas caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte, o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões até atingir o montante máximo de 250 milhões”, explica a Santa Casa.

Tudo isto acontecerá a partir do próximo dia 4 de fevereiro, altura em que o primeiro sorteio será feito. Já o registo de apostas teve início na quarta-feira.

Mas não pense que as novidades ficam por aqui. É que, a partir de agora, vai existir também, três vezes por ano, o Super Jackpot Mínimo Garantido. Este é mais um prémio extra do Euromilhões – que se junta ao semanal M1lhão – que vai oferecer prémios no valor de 130 milhões de euros (ou um valor aproximado). Para celebrar as novidades anunciadas, o primeiro Super Jackpot realiza-se já no próximo dia 7 de fevereiro, para apostas registadas a partir do dia 1 do mesmo mês.

De resto, a Santa Casa garante que a dinâmica do jogo se mantém igual: o valor da aposta simples tem um custo de 2,5 euros. Já o valor mínimo do primeiro prémio é de 17 milhões de euros.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e a Agência para a Modernização Administrativa associaram-se a várias empresas com o objetivo de promover os serviços digitais. Para isso é necessário aderir à plataforma mudareganhar.pt, que permite que os contribuintes se habilitem a ganhar prémios apresentando apenas um email. Os prémios variam entre combustível, vales de compras e um carro: um Volkswagen T-Cross. Segundo o Correio da Manhã, no caso da Agência para a Modernização Administrativa, a participação no concurso pressupõe uma adesão à chave móvel digital. Já no caso da AT, o serviço que dá acesso é mesmo a fidelização do email. O objetivo é facilitar a comunicação com os contribuintes, sendo esta a principal forma de comunicação da AT.