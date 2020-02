O avião da Hi Fly que vai repatriar 350 cidadãos europeus, incluindo 17 portugueses, está previsto aterrar em Marselha, por volta das 14h locais, 13h em Lisboa.

Segundo fonte da embaixada em Pequim, citada pela TVI24, todos os cidadãos portugueses, que vão, depois da paragem em França, ter como destino final o aeroporto de Beja, tiveram autorização para voar, após análises realizadas pelas autoridades chinesas. As análises não terão, segundo a mesma fonte, revelado sintomas do novo coronavíris, que já causou a morte a, pelo menos 305 pessoas, e deixou mais de 14 mil infetadas.

Recorde-se que a operação de repatriamento tem sofrido atrasos. Antes de os cidadãos em Wuhan embarcarem, o avião da Hi Fly esteve retido no Vietname, devido à suspensão das ligações aéreas entre os dois países.

Há países que encerraram as fronteiras terrestres com a China. As Filipinas, onde a primera morte fora da China foi registada, este sábado, encerrou as fronteiras não só com a China, mas também com Hong Kong e Macau.